Делать ставки с кредитных и корпоративных карт могут запретить

Власти хотят, чтобы букмекерские конторы перестали принимать онлайн-ставки с кредитных карт, но представители рынка не понимают, как им определить, что карта кредитная, ведь банк-эмитент не предоставляет эту информацию.

Кабмин поддержал идею установить запрет на использование кредитных и корпоративных карт для дистанционных ставок в букмекерских конторах. Также не получится сделать ставку с помощью заемных средств ИП.

Основная цель нового законопроекта — защитить россиян от рисков, связанных с азартными играми. Об этом пишет «Коммерсант».

Представители букмекерских организаций заявили о том, что им будет сложно идентифицировать сам тип карты, с которой клиент хочет сделать перевод. Банк-эмитент не показывает информацию о виде карты, а определить по номеру кредитную карту невозможно, поскольку один БИН может быть для разных типов.

Кроме того, ограничения не будут эффективными, ведь всегда можно обналичить кредитные деньги или перевести их на дебетовую карту.

На 1 июля 2025 года доля кредитных карт в обычных платежах составила 13,5% от всех карт. Объем платежей по корпоративным картам в 30 раз меньше, чем с помощью карт физлиц.