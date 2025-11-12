Правительство создало рабочую группу по регулированию маркетплейсов. Изменения обещают обсуждать с бизнесом

Специфика работы интернет-площадок затрагивает все сферы деятельности, поэтому для их регулирования сделали отдельную группу.

На базе Правительства создана рабочая группа по регулированию деятельности маркетплейсов. Об этом рассказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Выяснилось, что маркетплейсы настолько уникальны и настолько их деятельность и специфика затрагивает все сферы деятельности, что мы сделали отдельную группу [по регулированию деятельности маркетплейсов]», — сообщил Григоренко.

По его словам, рабочая группа будет заниматься обсуждением с бизнесом всех изменений, которые будут предлагаться для этой отрасли.