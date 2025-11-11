С 1 марта 2026 года основанием для увольнения иностранцев станет то, что работодатель должен сократить число таких сотрудников

Если работодателя обязали сократить численность мигрантов, он сможет на этом основании уволить иностранного работника.

11 ноября 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который добавляет еще одно основание для увольнения иностранных работников.

Таким основанием признали необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента или постановлениями правительства. Эти ограничения устанавливают на уровне регионов, поэтому они не могли быть самостоятельным основанием для разрыва трудовых отношений.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.