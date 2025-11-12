💰 Кто получает самые высокие зарплаты среди офисных работников в 2025 году

Самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами стали аналитики данных. Такие результаты показало исследование платформы «Авито Работа».

«Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили аналитики данных — в среднем этим специалистам предлагали 154 981 руб/мес. за полный рабочий день (+2% за год)», — говорится в исследовании.

Аналитики данных занимаются сбором, обработкой и визуализацией больших массивов данных, уточнили эксперты.

На второе место по уровню средних зарплатных предложений вышли программисты: им предлагают около 130 тыс. рублей в месяц, рост за год составил 7%.

Также в топ-3 вошли аналитики — то есть специалисты, которые обрабатывают и интерпретируют информацию о продажах, клиентах и внутренней эффективности компании.

За девять месяцев 2025 года их зарплаты выросли на 39% — до 129 тыс. рублей в месяц.

