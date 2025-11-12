Гуманитарная и благотворительная помощь участникам СВО снижает налог на прибыль
При расчете налога на прибыль можно учесть в расходах гуманитарную и благотворительную помощь участникам, указало региональное УФНС. Это предусмотрено в ст. 265 и ст. 346.16 НК.
В состав внереализационных расходов можно включить затраты в виде стоимости имущества (кроме денег), работ, услуг, безвозмездно переданных воинским частям и организациям ВС РФ, войск нацгвардии, органов ФСБ, являющимся казенными учреждениями.
Такое имущество/услуги должны быть переданы в целях их использования такими воинскими частями и организациями в ходе СВО.
Факт передачи и цели использования подтверждают документом, подписанным командиром воинской части или уполномоченным им лицом.
Эти затраты включают в состав внереализационных расходов. Также они уменьшают полученные доходы на УСН и ЕСХН.
Кроме того, эти операции не облагаются НДС, а примененный к вычету НДС по ним не подлежит восстановлению.
