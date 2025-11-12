Прогноз: зарплатная гонка завершится в 2026 году

Реальные зарплаты в 2026 году вырастут на 2,7%. Сейчас показатель составляет 4,4%.

Аналитики Центробанка считают, что зарплатная гонка практически закончилась. В 2026 году реальные зарплаты вырастут только на 2,7%.

Такая оценка ниже ожиданий Минэкономразвития (5,7%) и меньше показателей, которые есть сейчас, — 4,4%. Об этом пишут «Известия».

«Минэк ожидает более быстрое снижение ключевой и инфляции уже во второй половине 2025 года, что, по его расчетам, позволит реальным доходам расти заметнее. Аналитики же более осторожны: они видят риски сохранения высокого роста цен на фоне дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов», — объяснил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

С января по август 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,4%. Это данные Росстата. Тогда как прогноз Минэкономразвития был 6,8%. Средний заработок составил порядка 96 тыс. рублей.

Компании из-за роста издержек, налоговой нагрузки и высоких ставок будут готовы отказаться от наращивания фонда оплаты труда. Для сохранения кадров перейдут на нематериальную мотивацию, которая не требует прямых финансовых расходов.

Федор Сидоров прогнозирует, что несмотря на прекращение зарплатной гонки, зарплаты в сфере IT, в строительстве и логистике по-прежнему будут расти. Минимальным будет рост в розничной торговле, общепите и сфере массовых услуг. Доходы бюджетников останутся примерно на уровне 2025 года.

Когда зарплаты растут медленнее, спрос на товары становится сдержанным, а значит цены быстро не повышаются. Такая политика Центробанка направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к целевому значению вблизи 4%.