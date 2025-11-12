💣 Центробанк: крупные переводы самому себе — признак мошеннических действий

Банки могут признать подозрительной операцией перевод крупной суммы денег самому себе по Системе быстрых платежей.

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что в обновленный список признаков мошеннических действий попали денежные переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП).

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — сказал Уваров.

Банки будут считать подозрительной операцию по переводу денег самому себе в другой банк, если до этого клиент пытался отправить деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.

Приказ Центробанка с обновленным признаками действий мошенников опубликуют в ближайшее время.