💣 Центробанк: крупные переводы самому себе — признак мошеннических действий
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что в обновленный список признаков мошеннических действий попали денежные переводы самому себе по Системе быстрых платежей (СБП).
«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — сказал Уваров.
Банки будут считать подозрительной операцию по переводу денег самому себе в другой банк, если до этого клиент пытался отправить деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.
Приказ Центробанка с обновленным признаками действий мошенников опубликуют в ближайшее время.
Комментарии1
Нал в тумбочке заблокировать сложновато будет.