Власти будут защищать маркетплейсы от недобросовестных покупателей

Селлеры маркетплейсов закладывают в цену товаров возможные риски столкнуться с недобросовестными потребителями. Чтобы снизить стоимость, власти будут искоренять нечестные практики с возвратами заказов.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о планах интегрировать маркетплейсы с государственными информационными системами (ГИС). Запланировано подключение к 10 крупным площадкам, в частности, к системам Роспатента, маркировки, Росаккредитации с декларированием.

Кроме того, в закон от 31 июля 2025 г. № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» включат положения, которые позволят бороться с недобросовестными покупателями.

«Закон о защите прав потребителей придуман для тех случаев, когда приходишь в магазин, общаешься с владельцем товара и возникает разумный конфликт, который надо решить. Когда ты приходишь в ПВЗ возвращать товар, там не владелец, там на самом-то деле посредник, ему по большому счету все равно», — сказал Максим Решетников.

Также он добавил, что подобное отношение приводит продавцов и производителей к убыткам. С этим планируют бороться, чтобы селлеры не закладывали в цену риски, а был резерв для снижения стоимости товаров.

Недавно мы писали, что Правительство создало рабочую группу по регулированию маркетплейсов. Изменения обещают обсуждать с бизнесом.