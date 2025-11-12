ЦОК Премиум 12.11 Мобильная
Клиенты Т-Банка смогут переводить деньги на Alipay и WeChat Pay

Пока что услуга по переводу денег на кошельки китайских платежных систем доступна тем, у кого есть китайский номер телефона.

Т-Банк запустил денежные переводы на кошельки китайских платежных систем Alipay и WeChat Pay.

Пока что деньги могут перевести только те, у кого есть китайская сим-карта. Об этом пишут «Ведомости».

Минимальная сумма перевода — 300 рублей, а максимальная — 1 млн рублей. Ожидается, что платеж исполнят в течение 24 часов.

Не исключено, что услуга станет доступна владельцам российских номеров телефона.

