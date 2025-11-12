К сайтам аккредитованных IT-компаний вводят новые требования. Если их не соблюдать – аккредитацию аннулируют
Приказом Минцифры от 02.06.2025 № 511 вводятся новые требования к сайтам IT-компаний.
Теперь там должны быть такие сведения:
полное наименование компании и ее адрес;
ИНН и основной код ОКВЭД;
электронная почта и номер телефона;
коды видов деятельности по перечню Минцифры от 11.05.2023 № 449;
описание товаров, работ или услуг, которые реализует компания, и цены на них.
Также придется добавлять дополнительную информацию:
Случай
Какие данные должны быть на сайте
Компания – правообладатель программ и баз данных, разработчик которых она сама или с ее участием
Применяются языки программирования, ПО или наборы правил и инструментов для разработки ПО либо построения процессов в программировании
О применении таких языков, ПО и т. д.
Компания – правообладатель софта из реестра российского ПО
Как найти программу в реестре и получить право ее использовать
Компания – оператор фискальных данных
Разрешение обрабатывать фискальные данные
Сайт ИТ-организации должен работать круглосуточно и давать возможность зайти туда без регистрации или передачи персональных данных.
Если не соблюдать новые требования, аккредитацию аннулируют.
