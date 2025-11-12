ЦОК Премиум 12.11 Мобильная
IT-компании

К сайтам аккредитованных IT-компаний вводят новые требования. Если их не соблюдать – аккредитацию аннулируют

На сайтах с 21 ноября 2025 года придется указывать больше данных о компаниях и их разработках.

Приказом Минцифры от 02.06.2025 № 511 вводятся новые требования к сайтам IT-компаний.

Теперь там должны быть такие сведения:

  • полное наименование компании и ее адрес;

  • ИНН и основной код ОКВЭД;

  • электронная почта и номер телефона;

  • коды видов деятельности по перечню Минцифры от 11.05.2023 № 449;

  • описание товаров, работ или услуг, которые реализует компания, и цены на них.

Также придется добавлять дополнительную информацию:

Случай

Какие данные должны быть на сайте

Компания – правообладатель программ и баз данных, разработчик которых она сама или с ее участием

  • О наличии исключительных прав на эти программы и базы данных.

  • О способах предоставления права использовать данное ПО.

Применяются языки программирования, ПО или наборы правил и инструментов для разработки ПО либо построения процессов в программировании

О применении таких языков, ПО и т. д.

Компания – правообладатель софта из реестра российского ПО

Как найти программу в реестре и получить право ее использовать

Компания – оператор фискальных данных

Разрешение обрабатывать фискальные данные

Сайт ИТ-организации должен работать круглосуточно и давать возможность зайти туда без регистрации или передачи персональных данных.

Если не соблюдать новые требования, аккредитацию аннулируют.

