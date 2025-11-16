👀 Власти могут официально разрешить работать на больничном и получать ту же зарплату

В Трудовом кодексе может появиться адаптивный режим работы, при котором сотрудник с нетяжелым заболеванием может трудиться на больничном и не терять доход.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести адаптивный режим труда. Это когда сотрудник может работать во время больничного и сохранить привычный доход.

Сейчас трудовое законодательство предполагает, что сотрудник:

полностью здоров и работает;

либо временно не трудоспособен и не может выполнять свои задачи.

Однако это не соответствует современным реалиям. Например, ситуации, когда сотрудник без тяжелого заболевания может работать, но в облегченном режиме. Об этом пишут «РИА Новости».

Изменения позволят сотрудникам не терять доход на больничном, а работодателям — снизить риски из-за отсутствия специалиста.

Адаптивный режим труда будет можно применять добровольно, по заявлению сотрудника. Также у него на руках должно быть медицинское заключение, которое позволяет работать, но в ограниченном режиме.