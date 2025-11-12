🍷 Российские вина с 2026 года могут начать продавать через интернет

Сейчас проходит эксперимент по продаже энергетиков через вендинговые аппараты с помощью биометрии, также могут запустить дистанционную продажу вин.

Минцифры рассматривает возможность торговли российскими винами через интернет.

Об этом рассказала директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова.

«Получили соответствующие поручения от Президента и рассматриваем возможность организации продажи российских вин через интернет, в том числе в дистанционном формате, либо через формат подтверждения через вендинговые аппараты, например, или кассы самообслуживания», — заявила Скворцова.

Сейчас проводится эксперимент по продаже энергетиков через вендинговые аппараты с помощью биометрии, добавила она. С декабря пилот распространят и на маркетплейсы.

После этого технологии расширят на продажи других товаров 18+. Среди них – и на продажу алкоголя, в том числе в дистанционном формате. Запрос и от рынка, и от граждан на него достаточно велик, уточнила Скворцова.

Ранее замгендиректора АО «Центр биометрических технологий» Владислав Святик заявлял, что дистанционные продажи российского вина по биометрии могут запустить с 2026 года, а всего алкоголя и сигарет — с 2027 года.