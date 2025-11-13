ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
Проценты по вкладам в драгметаллах освободили от НДС

Совфед одобрил закон об освобождении от НДС процентов по «металлическим» вкладам.

12 ноября 2025 Совет Федерации поддержал закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах.

Так хотят повысить привлекательность банковских продуктов в драгоценных металлах. Теперь условия налогообложения НДС по вкладам в драгметаллах такие же, как по другим банковским вкладам.

Проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Теперь от освобождены НДС и выплаты банками процентов по счетам и вкладам в драгоценных металлах в слитках.

Также от НДС освободили операции размещения драгоценных металлов без вкладов. То есть не будет облагаться НДС выдача займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС (квартала)

Дмитрий Кудряшов
