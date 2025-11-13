За неоплаченные переработки работодателя оштрафуют

Самое частое нарушение – это неоплата сверхурочной работы. За это предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей.

Работодателей, не выплачивающих сотрудникам компенсацию за сверхурочную работу, могут оштрафовать.

Об этом напомнил комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, неоплата сверхурочной работы – это самое частое нарушение. За это работодателю грозят штрафы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП.

Норма предусматривает ответственность за невыплату, несвоевременную или неполную выплату зарплаты, премий, компенсаций, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

«Такое нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — рассказал Машаров.

За первые два часа сверхурочной работы положена как минимум полуторная оплата, за последующие часы — минимум двойная, добавил эксперт.

В доплату нужно включать компенсационные и стимулирующие выплаты. Размеры оплаты сверхурочной работы может определяться коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Кроме того, нельзя привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, несовершеннолетних и другие категории.

Если сумму не выплатили вовремя, работодатель должен выплатить компенсацию. При этом начисление процентов может последовать, даже если суммы за сверхурочную работу не заплатили работнику по ошибке, добавил Машаров.