💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 ноября 2025 года

На 13 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,28 рубля, курс евро — 94.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,2852 рубля Евро 94,1893 рубля Юань 11,3731 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 13 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 12 ноября 2025 года, курс доллара был 81,3562 рубля, евро — 94,1954, а юаня — 11,4130.

Аналитики считают, что первые шаги в сторону от границы 80 рублей за доллар российская валюта начнет делать во второй половине ноября 2025 года. Основные факторы давления на рубль — растущий спрос на валюту со стороны населения и бизнеса в условиях смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

