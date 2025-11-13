ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 ноября 2025 года

Банк России установил курс доллара США 81,28 рубля, евро стоит 94.

На 13 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,28 рубля, курс евро — 94.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 ноября 2025 года:

Доллар США

81,2852 рубля

Евро

94,1893 рубля

Юань

11,3731 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 13 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 12 ноября 2025 года, курс доллара был 81,3562 рубля, евро — 94,1954, а юаня — 11,4130.

Аналитики считают, что первые шаги в сторону от границы 80 рублей за доллар российская валюта начнет делать во второй половине ноября 2025 года. Основные факторы давления на рубль — растущий спрос на валюту со стороны населения и бизнеса в условиях смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

