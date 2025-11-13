Как бухгалтеру на аутсорсе работать с клиентами в 2026 году

Изменения в законодательстве, расширяющиеся обязанности и цифровизация влияют на работу бухгалтера-аутсорсера. Разберитесь вместе с экспертом, как вести бухгалтерские услуги эффективно в условиях налоговой реформы 2026 года.

В 2026 году бухгалтеры, работающие на аутсорсе, столкнутся со значительными изменениями: повышением ставки НДС до 22%, снижением лимита дохода по УСН для освобождения от НДС до 10 млн рублей, переходом на УПД и обязательным электронным документооборотом. Рост требований ФНС и кадровых служб увеличивает нагрузку, а значит меняются и ожидания клиентов.

На вебинаре разберем:

Изменения в законодательстве – 2026 и как они влияют на работу бухгалтера-аутсорсера. Новые клиенты с НДС на УСН и новые ставки НДС: выставление счетов-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС. Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами. Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг. Какие программные продукты использовать. Ценообразование. Тарифы. Как повысить стоимость бухгалтерских услуг.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

