Как бухгалтеру на аутсорсе работать с клиентами в 2026 году

Изменения в законодательстве, расширяющиеся обязанности и цифровизация влияют на работу бухгалтера-аутсорсера. Разберитесь вместе с экспертом, как вести бухгалтерские услуги эффективно в условиях налоговой реформы 2026 года.

В 2026 году бухгалтеры, работающие на аутсорсе, столкнутся со значительными изменениями: повышением ставки НДС до 22%, снижением лимита дохода по УСН для освобождения от НДС до 10 млн рублей, переходом на УПД и обязательным электронным документооборотом. Рост требований ФНС и кадровых служб увеличивает нагрузку, а значит меняются и ожидания клиентов.

Подготовьтесь к переменам заранее вместе с экспертом — приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Изменения в законодательстве – 2026 и как они влияют на работу бухгалтера-аутсорсера.

  2. Новые клиенты с НДС на УСН и новые ставки НДС: выставление счетов-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС.

  3. Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами.

  4. Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг.

  5. Какие программные продукты использовать.

  6. Ценообразование. Тарифы.

  7. Как повысить стоимость бухгалтерских услуг.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

