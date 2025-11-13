Как бухгалтеру на аутсорсе работать с клиентами в 2026 году
В 2026 году бухгалтеры, работающие на аутсорсе, столкнутся со значительными изменениями: повышением ставки НДС до 22%, снижением лимита дохода по УСН для освобождения от НДС до 10 млн рублей, переходом на УПД и обязательным электронным документооборотом. Рост требований ФНС и кадровых служб увеличивает нагрузку, а значит меняются и ожидания клиентов.
Подготовьтесь к переменам заранее вместе с экспертом — приходите на бесплатный вебинар «Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Изменения в законодательстве – 2026 и как они влияют на работу бухгалтера-аутсорсера.
Новые клиенты с НДС на УСН и новые ставки НДС: выставление счетов-фактур, ведение книги продаж и сдача электронной декларации по НДС.
Как бухгалтеру в новых реалиях выстроить взаимодействие с клиентами.
Как составить договор на оказание бухгалтерских услуг.
Какие программные продукты использовать.
Ценообразование. Тарифы.
Как повысить стоимость бухгалтерских услуг.
Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
Начать дискуссию