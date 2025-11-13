Для льготы по налогу на прибыль нужно ежегодно подтверждать соответствие ее условиям

Налоговики разъяснили, когда медицинские и образовательные учреждения могут применять ставку 0% по налогу на прибыль.

Медицинские и образовательные учреждения имеют право на льготу по налогу на прибыль, напомнило региональное УФНС.

Применять ставку 0% можно при соблюдении условий ст. 284.1 НК:

деятельность должна быть включена в перечень видов образовательной и медицинской деятельности, утвержденный постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917;

наличие лицензии на образовательную и (или) медицинскую деятельность;

доходы за календарный год от профильной деятельности составляют не менее 90% ;

в течение года в штате непрерывно числится не менее 15 работников ;

не совершались операции с векселями и производными финансовыми инструментами;

для медорганизаций в течение года штатная численность медперсонала, имеющего сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста, должна быть не менее 50% от общего числа работников.

«Для использования льготной ставки в налоговом периоде необходимо представить в налоговый орган: соответствующее заявление;

и сведения о дате предоставления, регистрационном номере лицензии (лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности», — отметили налоговики.

Срок подачи документов — не позднее чем за один месяц до начала года, начиная с которого применяется льгота. Заявление подают в произвольной форме, один раз на весь период применения нулевой ставки.

По окончании каждого года в налоговую подают сведения, подтверждающие выполнение условий (п. 6 ст. 284.1 НК). Это сведения:

численности работников в штате, а также медицинского персонала, который имеет сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации;

полученных доходах (форма КНД 1150022) – до 25 марта следующего года.

В реквизите «По месту нахождения (учета) (код)» титульного листа декларации по налогу на прибыль указывают код «226».

На Листе 02 декларации и в приложениях к нему в реквизите «Признак налогоплательщика (код)» обязательно указывают коды:

09 – «Организации, осуществляющей образовательную деятельность»;

10 – «Организации, осуществляющей медицинскую деятельность»;

11 – «Организации, осуществляющей образовательную и медицинскую деятельность».

Научим рассчитывать и уплачивать налог на прибыль на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.

Цена курса со скидкой 64 % 11 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.