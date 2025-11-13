В ФНС рассказали, как не стать дроппером

Дропперы — это подставные лица, которых используют мошенники для вывода или перевода денежных средств, полученных преступным путем. Сейчас такая «помощь» злоумышленникам признается соучастием в преступлении.

Если клиент банка отдал свою карту третьим лицам (за вознаграждение или под чьим-то влиянием), ему будет грозить штраф от 100 до 300 тыс. рублей по ст. 187 УК. Также за незаконные операции могут привлечь к обязательным работам на срок до 480 часов, исправительным работам до 2 лет или к принудительным работам на 3 года. Есть и максимальный тюремный срок — 3 года.

Чтобы не стать дроппером, ФНС рекомендует следующее:

никому не сообщать данные банковской карты;

не передавать карту третьим лицам;

не переводить деньги по просьбе неизвестных людей;

не снимать деньги в банкомате для кого-то;

не давать посторонним доступ к банковскому приложению.

Мошенники зачастую привлекают подростков к участию в своих схемах, поэтому взрослым рекомендуют применять способы родительского контроля. Например, можно зарегистрировать ребенка в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, чтобы следить за информацией о всех счетах, которые подросток может открыть, а также проверить регистрацию в качестве ИП или самозанятого.