ЦОК КПП УСН 13.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Госзакупки

Систему маркировки подключат к госзакупкам в 2026 году

Чтобы в школы, больницы, детские сады и другие госучреждения не попадали на некачественные продукты, власти на этапе закупки будут проверять товары в системе «Честный ЗНАК».

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов рассказал о планах интегрировать систему маркировки «Честный ЗНАК» с Единой информационной системой в сфере закупок — ЕИС «Закупки».

Такое объединение позволит автоматически проверять продукцию на этапе госзакупок и блокировать просроченные, нелегальные и опасные товары. Это сделано для того, чтобы некачественные продукты не попадали в школы, больницы и детские сады.

Проект планируют запустить в 2026 году, пишет «Коммерсант». Он будет работать следующим образом:

  • ЕИС «Закупки» получит от «Честного ЗНАКа» сведения о проверке кодов маркировки;

  • ЕИС выдаст разрешение или запрет на закупку товаров госучреждениями.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка