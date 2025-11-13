Систему маркировки подключат к госзакупкам в 2026 году

Чтобы в школы, больницы, детские сады и другие госучреждения не попадали на некачественные продукты, власти на этапе закупки будут проверять товары в системе «Честный ЗНАК».

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов рассказал о планах интегрировать систему маркировки «Честный ЗНАК» с Единой информационной системой в сфере закупок — ЕИС «Закупки».

Такое объединение позволит автоматически проверять продукцию на этапе госзакупок и блокировать просроченные, нелегальные и опасные товары. Это сделано для того, чтобы некачественные продукты не попадали в школы, больницы и детские сады.

Проект планируют запустить в 2026 году, пишет «Коммерсант». Он будет работать следующим образом: