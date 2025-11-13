ЦОК КПП Общ 13.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг →
Отчетность

Как удобно работать с отчетом о движении денежных средств при помощи умных таблиц

Освойте навык составления ОДДС, чтобы не допускать кассовых разрывов.

Отчет о движении денежных средств помогает управлять финансами организации. Документ содержит максимальную информацию для специалистов в сфере финансов и предпринимателей.

Научитесь говорить на языке собственника и презентовать данные и зарабатывайте в 1,5-2 раза больше. Приходите на бесплатную консультацию «Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд». Она состоится уже завтра — 14 ноября в 12:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении консультации будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На консультации разберем:

  1. Как отчет о движении денежных средств помогает управлять финансами организации.

  2. Структура Отчета о движении денежных средств.

  3. Как удобно работать с ОДДС с помощью умных таблиц.

  4. Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры. Составляем дашборды.

  5. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.

  6. Ответы на вопросы из чата консультации.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на консультации 14 ноября в 12:00 мск!

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка