Налоговики назвали самые частые нарушения в декларациях по НДС
УФНС по Орловской области в ходе камеральных проверок больше всего доначислило налогов по НДС.
Самыми частыми нарушениями в НДС-декларациях стали:
неполнота формирования налогооблагаемой базы;
неправомерное заявление налоговых вычетов по НДС;
сотрудничество с рисковыми контрагентами.
Чтобы не делать ошибки, налоговики рекомендуют использовать ПО «Налогоплательщик ЮЛ» для подготовки налоговой и бухгалтерской документации. Его можно скачать на сайте ФНС.
В программе можно создать декларацию и проверить ошибки.
«Декларацию по НДС можно представить только в электронном виде. Использование электронного документа помогает сократить общее время обработки документов, а также снижает влияние человеческого фактора, приводящего к ошибкам при формировании документов», — напомнили налоговики.
Как перейти на ЭДО:
получить КЭП;
выбрать оператора ЭДО и заключить с ним договор;
внедрить систему электронного документооборота.
Выбрать добросовестного контрагента поможет сервис ФНС «Проверь себя и контрагента». Там можно получить комплексную оценку налогоплательщика:
информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
из Реестра дисквалифицированных лиц;
сведения о налоговых правонарушениях организации с указанием общей суммы штрафа;
о суммах недоимки и суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
