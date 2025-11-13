Налоговики назвали самые частые нарушения в декларациях по НДС

Налогоплательщики неправильно формируют налоговую базу, заявляют вычеты без права на них и работают с рисковыми контрагентами.

УФНС по Орловской области в ходе камеральных проверок больше всего доначислило налогов по НДС.

Самыми частыми нарушениями в НДС-декларациях стали:

неполнота формирования налогооблагаемой базы;

неправомерное заявление налоговых вычетов по НДС;

сотрудничество с рисковыми контрагентами.

Чтобы не делать ошибки, налоговики рекомендуют использовать ПО «Налогоплательщик ЮЛ» для подготовки налоговой и бухгалтерской документации. Его можно скачать на сайте ФНС.

В программе можно создать декларацию и проверить ошибки.

«Декларацию по НДС можно представить только в электронном виде. Использование электронного документа помогает сократить общее время обработки документов, а также снижает влияние человеческого фактора, приводящего к ошибкам при формировании документов», — напомнили налоговики.

Как перейти на ЭДО:

получить КЭП;

выбрать оператора ЭДО и заключить с ним договор;

внедрить систему электронного документооборота.

Выбрать добросовестного контрагента поможет сервис ФНС «Проверь себя и контрагента». Там можно получить комплексную оценку налогоплательщика:

информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

из Реестра дисквалифицированных лиц;

сведения о налоговых правонарушениях организации с указанием общей суммы штрафа;

о суммах недоимки и суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

