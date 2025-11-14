Что покупали россияне на распродаже 11.11

В день скидок объем продаж на Wildberries вырос на 20%, а на Яндекс Маркете – в три раза.

На распродаже 11 ноября 2025 года больше всего покупали технику, автотовары, мебель, одежду и обувь, а также новогодние товары.

Об этом рассказали представители Wildberries и Яндекс Маркета.

Так, оборот мебели на Яндекс Маркете вырос в 2,1 раза с 2024 года. Покупали в основном столы, стулья, шкафы, тумбы, комоды и мягкую мебель.

В 1,9 раза увеличились продажи автотоваров, особенно шин, дисков и автомагнитол. Также в 1,8 раза выросли продажи бытовой техники – для уборки, ухода за одеждой, холодильников, морозильников и винных шкафов.

Продажи одежды и обуви увеличились в 1,6 раза. В топ вышли куртки, пуховики, ботинки, джемперы, толстовки и кардиганы.

Пик продаж на Яндекс Маркете пришелся на 11 ноября: в три раза превысил средний дневной уровень продаж в ноябре 2025 года.

На Wildberries больше всего покупали товары к Новому году (рост в два раза). На втором месте по динамике продаж оказались ноутбуки и компьютеры (на 50%). Также выросли продажи телевизоров (+35%) и автомобильных аккумуляторов (на треть).

Продажи на ВБ в период проведения распродажи с 28 октября по 11 ноября выросли почти на 20% по сравнению с днями октября 2025 года, когда крупномасштабных акций не проводилось, уточнила пресс-служба маркетплейса.