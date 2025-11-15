Налоговики подсказали самозанятым, как не пропустить срок уплаты НПД и избежать пеней

Налог на профессиональный доход можно перечислять в бюджет в режиме автоплатежа.

УФНС объяснило, что услуга «Автоплатеж» для самозанятых граждан – это удобный и надежный способ обеспечить своевременную оплату налога на профдоход и избежать начисления пеней за неоплату или задержку платежа.

Автоплатеж позволяет автоматически списывать необходимую сумму с привязанной банковской карты при наступлении срока уплаты НПД. Это упрощает процесс, исключает просрочку, позволяя самозанятому сконцентрироваться на более важных делах, поясняют налоговики.

Налог на профессиональный доход самозанятые уплачивают ежемесячно — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем).

Для своевременной уплаты НПД в период с 9-го по 12-е число следующего месяца налоговый орган автоматически формирует квитанцию на уплату и направляет в мобильное приложение и в веб-кабинет «Мой налог».

ФНС предупреждает, что при использовании функции автоплатежа необходимо следить за состоянием своего банковского счета, чтобы избежать недостатка средств на момент оплаты НПД.

Среди преимуществ автоплатежа:

бесплатное подключение/отключение услуги;

прозрачность всех платежей (списание средств сопровождается СМС-информированием);

уплата налога в установленные законом сроки и соответственно исключение негативных последствий в виде начисления пени.

Для подключения функции «Автоплатеж» нужно перейти в раздел «Прочее» и во вкладке «Платежи» указать банковскую карту, с которой будет идти списание денег.