😡 Исследование: что больше всего раздражает в финансовых сервисах

Навязчивая реклама в финансовых приложениях сильнее всего раздражает пользователей. Они хотели бы, чтобы в финтех-сервисах было больше программ лояльности и кешбэка.

Компания Touch Instinct вместе с ЮKassa провела опрос и выяснила, какими финансовыми приложениями пользуются россияне, что им нравится, что раздражает, а какого функционала не хватает. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Для 62% россиян финансовые приложения уже стали ежедневным инструментом, тогда как 36% прибегают к финтех-сервисам несколько раз в неделю, а 4% — реже раза в месяц.

Основным инструментом для управления личными финансами по-прежнему остается банковское приложение, его установили 85% россиян. Второе место у платежных сервисов — 62%, а третье — у кешбэк платформ и программ лояльности (30%).

Инвестиционными приложениями пользуются только 12% респондентов, а страховыми и кредитными сервисами — 5%.

Однако банковское приложение не закрывает все потребности. У 55% пользователей установлено до 3 финансовых сервисов, 36% заходят в 4-6 приложений, 4% — от 7 до 9, а 5% имеют 10 и более инструментов.

Больше всего россиян раздражает перегруженность финансовых приложений отвлекающими элементами. На уведомления и навязчивую рекламу жалуются 40%, на неудобный интерфейс — 30%, на отсутствие нужного функционала — 28%, в безопасности защиты данных сомневаются 20%, а 15% не устраивает нестабильная работа сервисов.

Кроме того, 52% пользователей хотели бы видеть в финансовых приложениях кешбэк и программы лояльности, 49% — повышенный уровень безопасности, 70% — интуитивно понятный интерфейс.