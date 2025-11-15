Типовой устав могут использовать и новые, и старые компании: его преимущества

В 2025 году многие организации при регистрации бизнеса выбирают один из типовых уставов из сервиса ФНС.

Замначальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС по Хабаровскому краю Татьяна Калашникова разъяснила, что выбрать один из типовых уставов можно в бесплатном электронном сервисе ФНС «Выбор типового устава» в разделе «Регистрация бизнеса». Эта возможность также есть в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Она утверждает, что сервис удобен и прост в использовании и предлагает 36 утвержденных типовых форм уставов. Достаточно ответить на семь вопросов, и сервис автоматически подберет наиболее подходящий вариант типового устава.

Калашникова также обратила внимание, что типовой устав могут использовать как вновь создаваемые организации, так и ранее зарегистрированные.

В выписке из ЕГРЮЛ будет информация с указанием номера выбранного типового устава.

Чиновница назвала преимущества использования типового устава:

экономия времени и финансов на составлении и утверждении, оформлении устава для регистрации в ФНС;

в типовом уставе нет сведений о наименовании организации, месте нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении не придется вносить изменения в устав;

снижается риск отказов в госрегистрации из-за несоответствия пунктов устава обязательным требованиям законодательства;

типовой устав не нужно представлять в налоговый орган ;

при переходе с устава организации на типовой госпошлины нет.

Использование типовых уставов способствует оптимизации взаимодействия бизнеса с госорганами, контрагентами, нотариусами, банками.

