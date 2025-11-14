МТС компенсирует абонентам повышение тарифов

ФАС предписала оператору вернуть тарифы к уровню апреля-мая 2024 года.

МТС обязалась исполнить предписание антимонопольной службы по итогам рассмотрения антимонопольного дела.

До 16 января 2026 года компания обязана предложить абонентам, для которых в апреле-мае 2024 года подорожали услуги сотовой связи, альтернативные варианты выбора возврата тарифов. Среди них:

приведение тарифов к уровню апреля-мая 2024 года;

кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение 1 года;

дополнительные пакеты минут, интернета;

другие виды услуг.

«Также МТС необходимо перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн рублей», — добавила пресс-служба ФАС.

Кроме того, в рамках исполнения предписания оператор проинвестирует 2,4 млрд рублей в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1 000 человек. Их список составит Минцифры.