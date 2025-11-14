С 1 января 2026 обновится перечень профессий

В основном новые специальности добавили в сферы IT, финансов, производства контента.

В 2026 году вступит в действие обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей.

Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Действующему классификатору, а проще сказать перечню профессий около 30 лет. Конечно, многие позиции просто уже устарели. Поэтому с 1 января 2026 года будет обновленный перечень профессий», — пояснил депутат.

Среди новых профессий и должностей – коуч, спа-менеджер, копирайтер и SMM-менеджер, специалист по искусственному интеллекту и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, лейаут-артист, специалист по корпоративной социальной политике и т. д. Много новых профессий касается IT, финансов, производства контента, экологии.

Под обновленный перечень будут разработаны новые должностные регламенты и инструкции, уточнил Нилов.

По его словам, на зарплаты это глобально не повлияет.

Новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов разработан по поручению президента РФ от 2023 года и утвержден приказом Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст.