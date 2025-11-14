Шринкфляция каждый год съедает около 1 трлн рублей из кошельков россиян
В Союзе потребителей России подсчитали, что махинации магазинов с ценниками каждый год лишают россиян около 1 трлн рублей.
От покупателей стало поступать больше жалоб на недобросовестные методы формирования цен и оформления ценников на продукты питания. Например, производители уменьшают объем или вес товара, указывают цену не за упаковку, а за 100 г, а также помечают ценники значками «специального» предложения. Об этом пишут «Известия».
Производители начали сокращать объем товаров в упаковке еще в 2008-2009 годах, при это цена оставалась прежней. Такое явление называется шринкфляцией. Практика позволяет предпринимателям сокращать издержки и не поднимать цены для потребителей.
Представители общественной организации просят премьера-министра Михаила Мишустина принять меры. А именно: обязать магазины указывать стоимость в пересчете на стандартизированную единицу измерения (например, килограмм, литр), а также установить четкие требования к единому оформлению ценников. Они должны быть с одинаковым шрифтом и цветом.
Очень интересно: объем или вес упаковки уменьшают производители, а в махинациях обвиняют магазины...
И, как следствие, приносит ярдов 300-400 налогов. Подержит ли премьер инициативу "защитников всех сирых и убогих"?