Шринкфляция каждый год съедает около 1 трлн рублей из кошельков россиян

Чтобы сократить издержки и не поднимать цены для потребителей, производители поставляют в магазины те же товары, но в меньшем объеме. Например, вместо литра молока продают 900 мл. Общественники хотят бороться с таким явлением.

В Союзе потребителей России подсчитали, что махинации магазинов с ценниками каждый год лишают россиян около 1 трлн рублей.

От покупателей стало поступать больше жалоб на недобросовестные методы формирования цен и оформления ценников на продукты питания. Например, производители уменьшают объем или вес товара, указывают цену не за упаковку, а за 100 г, а также помечают ценники значками «специального» предложения. Об этом пишут «Известия».

Производители начали сокращать объем товаров в упаковке еще в 2008-2009 годах, при это цена оставалась прежней. Такое явление называется шринкфляцией. Практика позволяет предпринимателям сокращать издержки и не поднимать цены для потребителей.

Представители общественной организации просят премьера-министра Михаила Мишустина принять меры. А именно: обязать магазины указывать стоимость в пересчете на стандартизированную единицу измерения (например, килограмм, литр), а также установить четкие требования к единому оформлению ценников. Они должны быть с одинаковым шрифтом и цветом.