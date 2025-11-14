Стало известно, сколько россиян будет получать накопительную пенсию и как перевести деньги в другой фонд

Пенсионные накопления из СФР можно перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Но если это делать чаще одного раза в 5 лет, пенсионер потеряет часть накоплений.

В Социальном фонде сообщили, что свыше 36,3 млн россиян формируют накопительную пенсию в СФР. Однако раз в год эти средства можно перевести в другой фонд по своему желанию.

Чтобы распорядиться накопительной частью пенсии и отправить ее в негосударственный пенсионный фонд, нужно до 1 декабря подать заявление. Сделать это можно на портале Госуслуги, если есть усиленная квалифицированная электронная подпись. Или лично обратиться в Соцфонд с паспортом и СНИЛС.

«Смена страховщика чаще чем раз в пять лет приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться», — сказали в СФР.

Чтобы точно понять, когда истекает пятилетний срок и переход пройдет без финансовых потерь, на портале Госуслуги можно запросить «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».

Если человек передумал переводить накопления в НПФ, можно отозвать заявление. Однако до 31 декабря нужно подать в СФР уведомление.

Кстати, у «Клерка» новый калькулятор, который поможет рассчитать накопления в НПФ.