В 2026 году покупка пенсионных баллов обойдется дороже

Чтобы купить 1 пенсионный балл, стоимость которого 156 рублей, надо будет заплатить 65 тыс. рублей.

Для выхода на пенсию надо иметь минимум 30 пенсионных баллов (ИПК).

ИПК формируются за счет взносов, которые за сотрудников платит работодатель, а ИП платят сами за себя. Но еще пенсионные баллы можно купить, заплатив добровольные взносы.

Расчет годовых взносов такой:

минимальный взнос = МРОТ х 12 х 22%;

максимальный взнос = МРОТ х 8 х 12 х 22%.

Уплаченные взносы пересчитывают в пенсионные баллы по такой формуле:

ИПК = (Взносы х 72,73%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10

Про стоимость покупных пенсионных баллов мы рассказывали тут.

Размер взносов и количество баллов на 2025-2026 годы смотрите в нашей таблице.

Параметр 2025 2026 МРОТ 22 440 27 093 Предельная база 2 759 000 2 979 000 Минимальный добровольный взнос 59 241,60 71 525,52 Максимальный добровольный взнос 473 932,80 572 204,16 Пенсионные баллы за минимальный взнос 0,975 1,09 Пенсионные баллы за максимальный взнос 7,799 8,72 Цена покупки одного ИПК 60 670,41 65 619,74 Стоимость одного ИПК 145,69 156,76

Таким образом, покупка одного пенсионного балла в 2026 году обойдется дороже на 4,9 тыс. руб.