🔣 ФНС объяснила, как правильно вводить пароль от личного кабинета налогоплательщика

При входе в ЛН налогоплательщика для физических лиц у многих система часто пишет, что неверный ИНН/пароль.

В случае попытки авторизации в ЛК ФЛ, если появляется сообщение «неправильный пароль», следует проверить правильность его ввода. И ФНС просит обратить внимание на требования к паролю:

вводится только в раскладе ENG (английская);

обязательное наличие прописных (A-Z) и строчных (a-z) букв;

обязательное наличие арабских цифр (0-9);

обязательное наличие в пароле спецсимволов: ("#, $, ^, &, *, _, -. +, %, @");

количество символов в пароле должно быть не менее 7;

пробелы недопустимы.

Также ведомство рекомендует отключить, если используется, программу автоматического переключения раскладки клавиатуры и отключить автозаполнение логина/пароля в настройках браузера.

Если пароль задается копированием из буфера, то попробовать ввести его вручную.

Обычно при получении логина и пароля для входа в личный кабинет заходить через него следует не ранее чем через 24 часа. А сам ЛК в первый раз формируется в течение 3 рабочих дней. И ускорить этот процесс нельзя.