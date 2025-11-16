🔣 ФНС объяснила, как правильно вводить пароль от личного кабинета налогоплательщика
В случае попытки авторизации в ЛК ФЛ, если появляется сообщение «неправильный пароль», следует проверить правильность его ввода. И ФНС просит обратить внимание на требования к паролю:
вводится только в раскладе ENG (английская);
обязательное наличие прописных (A-Z) и строчных (a-z) букв;
обязательное наличие арабских цифр (0-9);
обязательное наличие в пароле спецсимволов: ("#, $, ^, &, *, _, -. +, %, @");
количество символов в пароле должно быть не менее 7;
пробелы недопустимы.
Также ведомство рекомендует отключить, если используется, программу автоматического переключения раскладки клавиатуры и отключить автозаполнение логина/пароля в настройках браузера.
Если пароль задается копированием из буфера, то попробовать ввести его вручную.
Обычно при получении логина и пароля для входа в личный кабинет заходить через него следует не ранее чем через 24 часа. А сам ЛК в первый раз формируется в течение 3 рабочих дней. И ускорить этот процесс нельзя.
