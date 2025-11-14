❗ Камеральные налоговые проверки смогут проводить налоговики из других регионов

В законопроекте с поправками в НК есть положение, которое даст ФНС право проводить камеральные проверки по принципу экстерриториальности. Это значит, что декларации сможет проверять не только инспекция, к которой прикреплен налогоплательщик, но и любая уполномоченная.

Если вместо инспекции по месту регистрации проверку будет проводить уполномоченная структура, налогоплательщику сообщат об этом в течение пяти дней. Важно, что предоставлять документы можно как в «родную» налоговую, так и в ту, которая будет проводить камеральную проверку.

«Предложенные изменения не предполагают увеличения нагрузки на бизнес. Поправками устанавливается возможность взаимодействия с инспекцией, проводящей камеральную налоговую проверку, через свою инспекцию», — сказали в Минфине.

Изменения позволят более равномерно распределить нагрузку. Например, декларации из перегруженных инспекций Москвы и Санкт-Петербурга будут проверят региональные сотрудники ФНС. Кроме того, потенциально может вырасти уровень объективности принимаемых решений. Однако такой эффект возможен, если у инспекций не будет требований выполнять свои показатели по доначислениям.

Партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов предупредил, что при экстерриториальном подходе может быть сложнее оспорить решения налоговиков в суде. Налогоплательщику придется ехать в тот регион, где находится инспекция, чтобы участвовать в процессе, или тратить деньги на командировки своих представителей.