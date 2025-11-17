ЦОК КПП БСН 14.11 Мобильная
Банкротство

С рассчитанными в Регистре арбитражных управляющих баллами согласились в 99,996% случаев

РАУ работает уже год и сократил время на получение информации о должнике.

Налоговая служба подвела итоги годовой работы Регистра арбитражных управляющих

Сервис работает с ноября 2024 года и стал удобным сервисом для оперативного обмена информацией между саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих (СРО), самими арбитражными управляющими (АУ) и ФНС.

С помощью регистра можно в среднем за 2 минуты получить информацию о должнике. Сервис позволяет:

  • собрать данные для подготовки отчета АУ к первому собранию кредиторов и судебному заседанию по вопросу признания должника несостоятельным;

  • сократить сроки на формирование конкурсной массы;

  • ускорить процесс процедуры банкротства.

Предусмотрена процедура сверки данных со СРО перед тем, как начать процедуру выбора АУ.

В течение 10 рабочих дней со дня размещения сведений в РАУ СРО могут обратиться в ФНС с заявлением о пересчете баллов результативности АУ и СРО.

Также возникающие вопросы можно решить через техподдержку СРО, заключивших с ФНС соглашение о взаимном информационном обмене.

«Заявления о несогласии с рассчитанными баллами поступили в отношении 0,004% процедур от содержащихся в рейтинге (одно заявление на 24 184 процедуры). Подача таких заявлений была доступна всем СРО любым способом», — уточнила ФНС.

С учетом наработанной практики и обратной связи налоговая подготовила проект изменений по усовершенствованию действующей модели расчета рейтинга АУ.

Автор

Ольга Ульянова
