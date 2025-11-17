С рассчитанными в Регистре арбитражных управляющих баллами согласились в 99,996% случаев
Налоговая служба подвела итоги годовой работы Регистра арбитражных управляющих
Сервис работает с ноября 2024 года и стал удобным сервисом для оперативного обмена информацией между саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих (СРО), самими арбитражными управляющими (АУ) и ФНС.
С помощью регистра можно в среднем за 2 минуты получить информацию о должнике. Сервис позволяет:
собрать данные для подготовки отчета АУ к первому собранию кредиторов и судебному заседанию по вопросу признания должника несостоятельным;
сократить сроки на формирование конкурсной массы;
ускорить процесс процедуры банкротства.
Предусмотрена процедура сверки данных со СРО перед тем, как начать процедуру выбора АУ.
В течение 10 рабочих дней со дня размещения сведений в РАУ СРО могут обратиться в ФНС с заявлением о пересчете баллов результативности АУ и СРО.
Также возникающие вопросы можно решить через техподдержку СРО, заключивших с ФНС соглашение о взаимном информационном обмене.
«Заявления о несогласии с рассчитанными баллами поступили в отношении 0,004% процедур от содержащихся в рейтинге (одно заявление на 24 184 процедуры). Подача таких заявлений была доступна всем СРО любым способом», — уточнила ФНС.
С учетом наработанной практики и обратной связи налоговая подготовила проект изменений по усовершенствованию действующей модели расчета рейтинга АУ.
