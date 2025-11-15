ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →

Переработки без оплаты: чем рискуют работодатели и как с этим у вас?

Работодатели нередко экономят на переработках, хотя за это грозит штраф до 50 тысяч рублей. По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, дальше — в двойном. А как у вас с этим? Проводим опрос.

Работодатели часто грешат тем, что не оплачивают людям переработки. А между тем за такое нарушение грозит штраф – до 50 тыс. рублей на юрлицо, предупреждают эксперты.

Если вы задерживаетесь на работе, то за первые 2 часа переработки положена полуторная оплата, далее – двойная.

А как у вас на работе обстоят с этим дела?

Дата публикации: 15.11.2025, 16:11

Начать дискуссию

ГлавнаяТарифы Клерка