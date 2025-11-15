⚡️ Налоговую реформу-2026 перетрясли: НДС 22%, поэтапный вход малого бизнеса в НДС, лимит в 60 млн — мимо

Сегодня, 15 ноября, Комитет по бюджету и налогам рассматривал поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта. Это пока не принятие, а только обсуждение — голосование назначено на вторник, 18 ноября. Но уже сейчас видно, какие идеи проходят, а какие нет.