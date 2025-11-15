ЦОК КПП БСН 14.11 Мобильная
⚡️ Налоговую реформу-2026 перетрясли: НДС 22%, поэтапный вход малого бизнеса в НДС, лимит в 60 млн — мимо

Перестановки в налоговой реформе оказались резче, чем ожидалось: ключевые пороги сдвинули, часть инициатив похоронили, а НДС 22% поддержали без колебаний.

Сегодня, 15 ноября, Комитет по бюджету и налогам рассматривал поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта. Это пока не принятие, а только обсуждение — голосование назначено на вторник, 18 ноября. Но уже сейчас видно, какие идеи проходят, а какие нет.

Поддержано

  • Разрешить ФНС проводить проверки по экстерриториальному принципу — любую компанию сможет проверить любая ИФНС.

  • Установить НДС 22%.

  • Ввести поэтапный переход малого и среднего бизнеса на НДС:

    • с 2026 года — при доходе 20 млн;

    • с 2027 года — 15 млн;

    • с 2028 года — 10 млн.

  • Продлить льготный порядок расчёта пеней на 2026 год.

  • Расширить понятие «сезонное производство», включив случаи падения спроса более чем на 50%.

  • Разрешить разовый переход со ставки НДС 5% на 22%.

  • Сохранить ПСН для торговли и перевозок.

    • Лимит доходов за 2025 год — 20 млн рублей, общий для ПСН и УСН.

  • Установить, что пониженные ставки УСН теперь может вводить только Правительство РФ.

Отклонено

  • Поправка о досрочной уплате налога, если срок выпадает на выходной.

  • Пошлина за внесение данных о маркированных товарах в ГИС.

  • Лимит в 60 млн.

  • Освобождение от НДС операций с банковскими картами.

  • Возможность выемки и осмотра в ходе обычной проверки.

  • Право плательщиков НДС по ставке 5% (7%) применять вычеты.

  • Увеличение численности сотрудников АУСН с 5 до 15.

Окончательное голосование — 18 ноября. Трясёт солидно, но ещё не вечер.

Дата публикации: 15.11.2025, 17:29

