⚡️ Налоговую реформу-2026 перетрясли: НДС 22%, поэтапный вход малого бизнеса в НДС, лимит в 60 млн — мимо

Сегодня, 15 ноября, Комитет по бюджету и налогам рассматривал поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта. Это пока не принятие, а только обсуждение — голосование назначено на вторник, 18 ноября. Но уже сейчас видно, какие идеи проходят, а какие нет.
Поддержано
Разрешить ФНС проводить проверки по экстерриториальному принципу — любую компанию сможет проверить любая ИФНС.
Установить НДС 22%.
Ввести поэтапный переход малого и среднего бизнеса на НДС:
с 2026 года — при доходе 20 млн;
с 2027 года — 15 млн;
с 2028 года — 10 млн.
Продлить льготный порядок расчёта пеней на 2026 год.
Расширить понятие «сезонное производство», включив случаи падения спроса более чем на 50%.
Разрешить разовый переход со ставки НДС 5% на 22%.
Сохранить ПСН для торговли и перевозок.
Лимит доходов за 2025 год — 20 млн рублей, общий для ПСН и УСН.
Установить, что пониженные ставки УСН теперь может вводить только Правительство РФ.
Отклонено
Поправка о досрочной уплате налога, если срок выпадает на выходной.
Пошлина за внесение данных о маркированных товарах в ГИС.
Лимит в 60 млн.
Освобождение от НДС операций с банковскими картами.
Возможность выемки и осмотра в ходе обычной проверки.
Право плательщиков НДС по ставке 5% (7%) применять вычеты.
Увеличение численности сотрудников АУСН с 5 до 15.
Окончательное голосование — 18 ноября. Трясёт солидно, но ещё не вечер.
Начать дискуссию