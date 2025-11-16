⚡Опубликованы новые поправки в НК-2026 с лимитом для ПСН и НДС на УСН 20 млн руб.

Лимиты НДС на упрощенке и для патента будут снижаться с 60 млн до 20, потом до 15, и потом до 10 млн.

На 18.11.2025 запланировано второе чтение законопроекта поправок в Налоговый кодекс. Сегодня опубликован текст проекта ко второму чтению.

Как и было анонсировано ранее, лимит дохода по УСН для НДС будут повышать постепенно. Он составит:

в 2026 году – 20 млн руб.;

в 2027 году – 15 млн руб.;

в 2028 году – 10 млн руб.

Таким образом, с 01.01.2026 у упрощенцев не будет НДС, если доход за 2025 год не превысит 20 млн рублей.

Аналогичные лимиты установлены для ПСН.

В 2026 году можно применять ПСН, если за 2025 год или в течение 2026 года доходы не превысят 20 млн рублей.

В 2027 году можно применять ПСН, если за 2026 год или в течение 202 года доходы не превысят 15 млн рублей.

В 2028 году можно применять ПСН, если за 2027 год или в течение 2028 года доходы не превысят 10 млн рублей. Далее с 2028 года лимит по ПСН будет 10 млн рублей.