⚡Опубликованы новые поправки в НК-2026 с лимитом для ПСН и НДС на УСН 20 млн руб.
На 18.11.2025 запланировано второе чтение законопроекта поправок в Налоговый кодекс. Сегодня опубликован текст проекта ко второму чтению.
Как и было анонсировано ранее, лимит дохода по УСН для НДС будут повышать постепенно. Он составит:
в 2026 году – 20 млн руб.;
в 2027 году – 15 млн руб.;
в 2028 году – 10 млн руб.
Таким образом, с 01.01.2026 у упрощенцев не будет НДС, если доход за 2025 год не превысит 20 млн рублей.
Аналогичные лимиты установлены для ПСН.
В 2026 году можно применять ПСН, если за 2025 год или в течение 2026 года доходы не превысят 20 млн рублей.
В 2027 году можно применять ПСН, если за 2026 год или в течение 202 года доходы не превысят 15 млн рублей.
В 2028 году можно применять ПСН, если за 2027 год или в течение 2028 года доходы не превысят 10 млн рублей. Далее с 2028 года лимит по ПСН будет 10 млн рублей.
