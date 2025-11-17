В первый год применения ставок НДС 5% и 7% от них можно будет отказаться

Упрощенцам теперь не обязательно три года применять ставку НДС 5%. Если в процессе применения они осознали, что это не выгодно, то можно будет передумать.

Новое правило по переходу с НДС 5% на НДС 22% работает для тех, кто впервые начал применять пониженную ставку НДС.

В течение первых четырех кварталов применения пониженной ставки можно будет отказаться от нее и перейти на ставку 22% с правом на вычет.

Такая поправка внесена в законопроект № 1026190-8 ко второму чтению.

Напомним, сейчас выбрав ставку НДС 5% (7%), ее надо применять 12 кварталов подряд. Теперь условия смягчат. У бизнеса будет время оценить целесообразность применения этой так называемой льготы.