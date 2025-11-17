❗ В счете-фактуре меняются реквизиты

В отгрузочном счете-фактуре надо будет указывать реквизиты авансового счета-фактуры.

Вносят поправки в перечень реквизитов счета-фактуры. Это предусмотрено законопроектом № 1026190-8 с налоговой реформой-2026.

Речь идет о счете-фактуре, выставляемой на отгрузку после предоплаты.

Там надо будет указывать порядковый номер и дату составления авансового счета-фактуры, по которому суммы НДС идут в зачет.

Кроме того, в счете-фактуре от имени ИП вместо свидетельства о госрегистрации теперь надо будет указывать ОГРНИП и дату его присвоения.

Напомним, с 2017 года ФНС не выдает свидетельства о госрегистрации. В письме от 27.04.2017 № 03-07-09/25676 Минфин пояснял, что тем, у кого нет свидетельства, в эту строку счета-фактуры надо вписывать данные листа записи ЕГРИП.

Теперь наконец-то из реквизитов счета-фактуры убрали данные, которые давно потеряли свою актуальность.