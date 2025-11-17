⌚ У банков будет всего 3 часа на списание налоговых долгов бизнеса
Процесс перечисления ЕНП в бюджет ускорится.
Сейчас банки обязаны за 1 день списать со счета организации ЕНП на основании платежного поручения самой организации или поручения ФНС, размещенного в реестре решений.
Эту норму НК РФ исправят (законопроект № 1026190-8). Списание ЕНП по платежкам бизнеса по-прежнему будет идти в течение дня.
А вот исполнить поручение ФНС из реестра решений по взысканию задолженности (то есть списать налоговый долг с расчетного счета организации) банки должны будут в течение 3 часов после поступления такого поручения.
Строчка из песни из фильма "17 мгновений весны" наполняется новым смыслом:
"не думай о секундах свысока...."
то есть.... для переводов в ФНС никакого периода охлаждения, заморозки, отморозки не нужно?
И куда торпимся? Боитесь не успеете?
я в восхищении от совершенствоания налоговой системы. Более (даже слово не подобрать) грабежной политики сложно предствить. Я не про сам % налогов, я про администрирование. Мгновенно собрать налоги, а потом уже выяснять: то ли собрали, так ли собрали, у того ли собрали (отобрали). По физикам, уже сталкивалась об отсутствии информирования - но мгновенным списанием и задолженности и самого штрафа. Или ареста всего имущества у однофамильца (имя + отчетство + год+ дата рождения). По юрикам вообще молчу, все сталкиваются. Вот так легко списывают, а все потом бегают высунув язык для выяснения всех обстоятельств. Которые выяснить невозможно. Т.к. везде дурацкий (самое мое мягкое слово) ИИ, чат бот, у которого ты ничего, никогда не выяснишь. Увы