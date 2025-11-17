⌚ У банков будет всего 3 часа на списание налоговых долгов бизнеса

Сейчас банки обязаны за 1 день списать со счета организации ЕНП на основании платежного поручения самой организации или поручения ФНС, размещенного в реестре решений.

Эту норму НК РФ исправят (законопроект № 1026190-8). Списание ЕНП по платежкам бизнеса по-прежнему будет идти в течение дня.

А вот исполнить поручение ФНС из реестра решений по взысканию задолженности (то есть списать налоговый долг с расчетного счета организации) банки должны будут в течение 3 часов после поступления такого поручения.