🔢 На 2026 год продлили особую формулу расчета пеней по налогам юрлиц

Пени в 1/150 ставки ЦБ по-прежнему будут начислять только с 31-го по 90-ый день просрочки.

В течение 2025 года пени по налоговым долгам юрлиц считали по особой формуле. Этот порядок продлили и на 2026 год (законопроект № 1026190-8).

Считают пени так:

в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в этот период;

с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) – 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей в этот период;

с 91-го дня просрочки – снова 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в этот период.

Напомним, в общем случае для юрлиц пени должны считать как 1/300 ставки ЦБ за 30 дней и 1/150 ставки – с 31-го дня.

Но на 2025 год вводили другую формулу и теперь ее же сохранили на 2026 год.