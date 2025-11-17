Проценты на остаток по счету у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ
Минфин выпускает письма, по которым проценты по вклады ИП должны облагаться НДФЛ, но ФНС зачастую требует от ИП включить эти доходы в декларацию по УСН.
Теперь в НК РФ пропишут порядок обложения этого дохода для ИП на УСН, ЕСХН, АУСН.
Доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках будут облагаться НДФЛ.
Такая норма внесена законопроектом № 1026190-8.
Какие именно счета имеются в виду, не уточняется. Отсюда следует, что это любые счета – как текущие счета физлица, так и расчетные счета ИП.
Напомним, НДФЛ облагаются не все проценты, а за минусом необлагаемой суммы: 1 млн х ключевую ставку ЦБ.
Ранее мы писали, что проценты по вкладам в банках будут облагаться только НДФЛ.
