Условия налогообложения букмекеров смягчили

С 2026 года налогом по ставке 7% будет облагаться разница между ставками и выигрышами.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку о смягчении условий налогообложения букмекеров с 2026 года.

В первом варианте законопроекта о налоговых изменениях предполагалось введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и налог на прибыль в размере 25%.

Эти условия смягчили: налог со ставок заменили налогом с разницы между ставками и выигрышами, а ставка будет 7% вместо 5%.

Кроме того, уточнили порядок уплаты налога и предоставления налоговой декларации букмекером по месту нахождения организации

Также из налоговой базы исключат целевые отчисления тотализаторов и букмекерских контор на развитие профессионального, детского и массового спорта.