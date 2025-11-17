Ветеранов СВО защитят от увольнения

В перечень категорий работников, защищенных от сокращения, добавят ветеранов, вернувшихся на работу после службы по мобилизации по контракту.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о преимущественном праве ветеранов СВО остаться на работе при сокращении штата. Кабмин поддержал инициативу при условии доработки,

Изменения затронут ветеранов боевых действий, вернувшихся на свою гражданскую работу после службы по мобилизации или участия в СВО по контракту.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сообщает ТАСС.

Поправки внесут в ст. 179 ТК. Сейчас она предусматривает, что при сокращении штата при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается инвалидам ВОВ и БД, семейным людям, супругам мобилизованных и так далее.

Эти гарантии распространят на сотрудников, «возобновивших работу после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации <…> или поступлением на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время либо заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии».

Правительство указало на необходимость уточнить в законопроекте некоторые формулировки и срок вступления закона в силу.