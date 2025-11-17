🙏 Самозанятые просят не применять к ним закон о локализации авто в такси: 77% их машин не соответствуют требованиям

В профсоюзе считают, что закон о локализации автомобилей должен распространяться только на таксопарки, которые делают закупки автомобилей, а не на обычных ИП и самозанятых.

Профсоюз «Новый Труд» направил в Минтранс просьбу вывести самозанятых водителей такси из-под действия закона о локализации. Сейчас больше 77% автомобилей самозанятых и ИП, которые работают в такси, не соответствуют ни одному из требований.

Руководитель аппарата профсоюза Алена Левочкина объяснила, что такие таксисты не смогут позволить себе покупку новой машины стоимостью 1,7-2 млн рублей. В «Новом Труде» считают, что нормы должны соблюдать таксопарки, которые проводят организованные закупки автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».

Закон о локализации предусматривает, что с 1 марта 2026 года в реестр такси смогут попасть только те автомобили, которые соответствуют требованиям к локализации.

Недавно мы писали, что Минпромторг сформировал предварительный список машин, но он еще будет пополняться.