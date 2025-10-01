🚖 Минпромторг определил, какие машины могут работать в такси с 1 марта 2026 года

В первичный список автомобилей, которые соответствуют закону о локализации такси, вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». А именно:

Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus.

Niva Legend, Niva Travel.

УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер».

«Москвич» 3, 3е, 6, 8.

Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE.

Sollers SP7.

Voyah Free, Dream, Passion.

С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в ст. 9 и 10 закона № 580 от от 29.12.2022. Чтобы работать в такси, автомобиль должен соответствовать одному из требований:

набрать число баллов локализации как при госзакупках (пока это 3,2 тыс. баллов);

машина должна быть произведена по специальному инвестиционному контракту (СПИК), который заключен с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года;

автомобиль выпустился в рамках СПИК и в отношении него Правительство дало разрешение на использование в такси.

Важно, что автомобили, которые уже внесли в реестры такси до 1 марта 2026 года, могут продолжить работу до списания.