🚖 Минпромторг определил, какие машины могут работать в такси с 1 марта 2026 года
В первичный список автомобилей, которые соответствуют закону о локализации такси, вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». А именно:
Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus.
Niva Legend, Niva Travel.
УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер».
«Москвич» 3, 3е, 6, 8.
Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE.
Sollers SP7.
Voyah Free, Dream, Passion.
С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в ст. 9 и 10 закона № 580 от от 29.12.2022. Чтобы работать в такси, автомобиль должен соответствовать одному из требований:
набрать число баллов локализации как при госзакупках (пока это 3,2 тыс. баллов);
машина должна быть произведена по специальному инвестиционному контракту (СПИК), который заключен с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года;
автомобиль выпустился в рамках СПИК и в отношении него Правительство дало разрешение на использование в такси.
Важно, что автомобили, которые уже внесли в реестры такси до 1 марта 2026 года, могут продолжить работу до списания.
От РИА Новости:
"Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более двадцати моделей от шести российских брендов", — сообщило ведомство в мессенджере МАХ.
В список попали модели:
Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
УАЗ — "Патриот" и "Хантер";
Sollers — SP7;
Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;
Voyah — Free, Dream, Passion;
Москвич — 3, 3е, 6, 8.
