🚖 Минпромторг определил, какие машины могут работать в такси с 1 марта 2026 года

В перечень Минпромторга вошли 20 моделей машин от шести российских производителей.

В первичный список автомобилей, которые соответствуют закону о локализации такси, вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». А именно:

  • Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Aura, Lada Largus.

  • Niva Legend, Niva Travel.

  • УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер».

  • «Москвич» 3, 3е, 6, 8.

  • Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE.

  • Sollers SP7.

  • Voyah Free, Dream, Passion.

С 1 марта 2026 года вступят в силу изменения в ст. 9 и 10 закона № 580 от от 29.12.2022. Чтобы работать в такси, автомобиль должен соответствовать одному из требований:

  • набрать число баллов локализации как при госзакупках (пока это 3,2 тыс. баллов);

  • машина должна быть произведена по специальному инвестиционному контракту (СПИК), который заключен с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года;

  • автомобиль выпустился в рамках СПИК и в отношении него Правительство дало разрешение на использование в такси.

Важно, что автомобили, которые уже внесли в реестры такси до 1 марта 2026 года, могут продолжить работу до списания.

  Ирина Е
    Специалист

    Почему в список не попала Буханка?

  • VadimBA

    Интересно, а с какого бодуна выдуманы эти требования?

  • Алейда

    Т.е. автомобилей в такси не будет... печально.

    Надо, короче, пока не поздно, машину покупать

