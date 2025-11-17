😲 Предложено исчислять отпуск в рабочих, а не календарных днях — без выходных

Чтобы у россиян было больше времени на решение бытовых вопросов и восстановление сил, депутаты хотят отказаться от учета календарных выходных дней в оплачиваемом отпуске.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение в Правительство законопроект, по которому выходные дни перестанут включать в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска.

Сейчас основной оплачиваемый отпуск составляет 28 дней в год. Этот период сотрудник по согласованию с работодателем может разделить на части, но так, чтобы одна из них была не менее 14 дней. В этот расчет входят и рабочие, и выходные дни.

«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — сказал Леонид Слуцкий.

Ожидается, что изменения позволят сотрудникам гарантированно отдыхать 28 дней в году, а также пользоваться всеми выходными.