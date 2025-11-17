Не все услуги управляющей организации на УСН освобождаются от НДС

Услуги управляющей компании на упрощенке по содержанию и ремонту, выполняемые самой организацией, облагаются НДС.

В письме от 18.04.2025 № 03-07-11/39765 Минфин разъяснил порядок освобождения от НДС коммунальных услуг и работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (МКД), оказанных УК.

Какие операции плательщиков НДС не облагаются НДС – уcтановлено в ст. 149 НК.

Так, в подп. 29 п. 3 ст. 149 НК предусмотрено, что от НДС освобождены коммунальные услуги, предоставляемые управляющими организациями при условии, что эти услуги они приобретают у организаций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии, газоснабжающих организаций и т. п.

Также подп. 30 п. 3 ст. 149 НК освобождает от НДС реализацию работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых управляющими организациями, если эти услуги приобретаются у компаний и ИП, непосредственно их оказывающих.

То есть управляющая компания на УСН с НДС освобождается от НДС в порядке, установленном этими нормами.

Но услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, реализуемые организациями, непосредственно оказывающими эти услуги, он НДС не освобождаются. Поэтому, если УК сама выполняет ремонт в МКД, такие услуги облагаются НДС.

При этом в соответствии с п. 1 ст. 168 НК при реализации услуг плательщик НДС дополнительно к цене (тарифу) реализуемых услуг предъявляет к уплате покупателю соответствующую сумму НДС.

При реализации работ (услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма НДС включается в эти тарифы.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025». Вы узнаете, как выбрать ставку по налогу, научитесь заполнять декларацию по НДС, делать вычеты входящего НДС и вести учет налога в 1С.

Цена курса со скидкой 77 %: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Акция действует до 19 ноября.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».