Налоговики рассказали, сколько стоит получить КЭП

В чате ФНС спросили, сколько стоит получить квалифицированную электронную подпись.

«Услуга по выдаче КЭП ЮЛ и ИП в удостоверяющих центрах ФНС оказывается безвозмездно», — ответили налоговики.

Но придется самостоятельно купить сертифицированный носитель для хранения ключей электронной подписи либо использовать уже имеющийся носитель.

