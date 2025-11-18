Налоговики рассказали, сколько стоит получить КЭП
Квалифицированная электронная подпись выдается бесплатно, но понадобится носитель.
В чате ФНС спросили, сколько стоит получить квалифицированную электронную подпись.
«Услуга по выдаче КЭП ЮЛ и ИП в удостоверяющих центрах ФНС оказывается безвозмездно», — ответили налоговики.
Но придется самостоятельно купить сертифицированный носитель для хранения ключей электронной подписи либо использовать уже имеющийся носитель.
Ранее мы писали, что бесплатно использовать «КриптоПро» от ФНС можно не всегда.
