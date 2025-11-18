Размер маткапитала предлагают привязать к стоимости квадратных метров жилья

При рождении ребенка родители смогут получить сумму, эквивалентную 10 кв. м жилья. Она будет расти в зависимости от количества детей.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил привязывать материнский капитал к стоимости жилья в регионах из расчета 10 кв. м площади на каждого ребенка.

Сейчас 95% суммы материнского капитала направляют на улучшение жилищных условий.

«Я думаю, что было бы разумно давать на каждого ребенка сумму, равную стоимости 10 кв. м жилья в регионе. Стоимость определяется по методике Минстроя по каждому субъекту», — сказал Владислав Гриб.

Это значит, что на одного ребенка родители смогут получить сумму равную стоимости 10 кв. м жилья, на двоих детей — 20 кв. м, на троих — 30 кв. м и так далее. Пока что за второго ребенка идет просто доплата к маткапиталу.

Также Владислав Гриб добавил, что такие выплаты будут индексироваться каждый год и те, кто сразу не воспользовался выплатами, смогут сделать это позже.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала при рождении первого ребенка — 690 266 рублей.