Проценты по вкладам в драгметаллах теперь будут без НДС — Путин подписал закон

С 2026 года условия по вкладам в драгоценных металлах станут такие же, как и по другим банковским вкладам.

17 ноября 2025 года Владимир Путин подписал закон, по которому проценты по вкладам в драгоценных металлах не будут облагаться НДС.

Это нужно, чтобы повысить привлекательность банковских вкладов в драгметаллах. Теперь у таких продуктов будут те же условия, что и у других депозитов.

Также без НДС будут идти операции по выдаче займов за счет драгметаллов, купленных у третьих лиц.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДС.